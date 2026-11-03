Umut tacirlerinin kirli ağı çökertildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını matbaada yenileyerek piyasaya süren devasa bir sahtecilik şebekesi çökertildi. Kanser hastalarının umuduyla oynayan vicdansızlara yönelik tarihi operasyonda, 11 ilde 24 şüpheli ve 5 işyerine eşzamanlı baskın düzenlendi; 22 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında hemşire, eczacı, aktif polis memuru ve matbaacının da bulunduğu organizasyonun toplam işlem hacminin 650 milyon lirayı bulduğu saptandı.

3.5 AY TAKİP EDİLDİ

Skandalın perde arkası, 26 Nisan 2025'te emniyete gelen ihbarla aralandı. İhbarda, İranlı Moharram Jabbari'nin Fatih'te "Parniya İlaç" adıyla işlettiği depoda tarihi geçmiş ilaçlar depolandığı, Özkan Bilen'in hastaneler ile eczanelerden son kullanma tarihi geçmiş ilaçları topladığı bildirildi. İlaçların foyası ortaya çıkmasın diye polis memuru Mikail Aktaş'ın devreye girerek matbaacı Cumhur Yılmaz'a yeni kutu ve prospektüsler bastırdığı aktarıldı. Ekipler, şüphelileri 5 Şubat - 18 Mayıs 2026 tarihleri arasında 3.5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

KURYE KİLİT DELİL OLDU

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde en somut delillerden biri, polis Mikail Aktaş ile matbaacı Cumhur Yılmaz arasındaki telefon görüşmeleri oldu. Dinlemelerde sahte kutu kesimi ve prospektüs siparişleri üzerine detaylı pazarlıklar belirlendi. Dağıtım ağını açığa çıkaran kritik gelişme ise Zeytinburnu'nda yaşandı. Motosikletli eczane işçisi Mehmet Emin Çelik'in üzerinde 10 kutu Darzalex ve 3 kutu Nexavar kaçak kanser ilacı yakalandı. İlacın hastane, eczane ve kurye arasındaki karanlık rotası haritalandırıldı.

MASAK RAPORU VE DEV MALİ TRAFİK

MASAK'ın 23 Ekim 2026 tarihli raporu, 24 şüpheli ve 4 şirket arasındaki para transferlerinin SGK kayıtlarıyla tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu. Cihan Pharma Ecza Deposu üzerinden Fındıkzade Eczanesi sahibi Şenay Tavşu'ya 15.4 milyon lira aktarıldığı saptandı. Elebaşı Jabbari ile Ahmet Cengiz'in yüz milyonlarca liralık hesap hareketleri rapora yansıdı. Ağın içinde kamuda çalışan hemşireler Emrah Bayat, Mustafa Kurnaz, özel hastane hemşiresi Emrah Atik ile kamu ve emekli eczacıların da bulunduğu görüldü. Baskınlarda nakit para, döviz ve altın ele geçirilerek şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan hayatını hiçe sayan bu vicdansız yapılanmalara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör