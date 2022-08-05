Haberler Yaşam Haberleri Umut Tahir Güneş kimdir? Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 19:21 Son Güncelleme: 5.8.2022 19:21

Umut Tahir Güneş kimdir? Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Umut Tahir Güneş’in yaralandığı olayın ardından Güneş’le ilgili bilgiler merak konusu olarak “Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Umut Tahir Güneş kimdir? Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Beşiktaş Spor Kulübü (BJK) Yönetim Kurulu Üyelerinden Umut Tahir Güneş, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Son dakika haberinin ardından "Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" şeklindeki sorulara yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: UMUT TAHİR GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



İstanbul'da gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş vuruldu. Gerçekleşen saldırıyla ilgili sıcak bilgilere SABAH ulaştı.

SON DAKİKA: BJK YÖNETİCİSİ BACAĞINDAN VURULDU

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre;

İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş; iddialara göre 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edildi.



"SALDIRI KEŞİFLE YAPILDI" İDDİASI...

İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.

UMUT TAHİR GÜNEŞ KİMDİR?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) resmi sitesinde bulunan biyografisinde yer alan detaylar şöyle;

  • 1980 yılında Mardin'de doğmuştur. İş insanı Güneş evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce ve Arapça bilmektedir.
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Umut Tahir Güneş kimdir? Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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