Umut Tahir Güneş kimdir? Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Beşiktaş Spor Kulübü (BJK) Yönetim Kurulu Üyelerinden Umut Tahir Güneş, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Son dakika haberinin ardından "Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" şeklindeki sorulara yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: UMUT TAHİR GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Umut Tahir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;