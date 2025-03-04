UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer sanat hayatına veda etti

Küçük yaşlarda teneke ve soba borularıyla melodiler çalarak müziğe adım atan 67 yaşındaki Göçer, yıllar içinde davul sanatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Neşet Ertaş'tan sonra bu unvana sahip ikinci Kırşehirli olan Göçer, dedesi ve babasından öğrendiği mesleği oğluna ve birçok gence öğreterek Abdallık geleneğini devam ettirdi. Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, devletine minnettar olduğunu söyleyen Adem Göçer ;"Sanat hayatım boyunca Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra Tayland'da da Türkiye'yi ve Kırşehir'i temsil etme gururunu taşıdım" dedi

ABDALLIK GELENEĞİ DEVAM EDECEK

Sanat hayatına veda eden Adem Göçer'den sonra Kırşehir'de, Abdallık geleneğini yaşatmak ve gençlere meslek edindirmek amacıyla bir kooperatif kurulacağını belirten AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise Kırşehir Valiliği'nin koordinasyonunda hayata geçirilecek proje ile kültürel mirasın korunmasının ve istihdamın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Milletvekili Erkan, yaptığı açıklamada, "Bu kooperatif, gençlerimize meslek öğreterek onları iş sahibi yapacak ve Kırşehir'in kültürel mirasını dünyaya tanıtacak" ifadelerini kullandı. Bozkırın kadim kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bu girişimin, Kırşehir'in adını uluslararası arenada daha güçlü duyurması bekleniyor.