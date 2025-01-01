Üniversite inşaatında 4. kattan düşerek hayatını kaybetti: Ailesi sinir krizleri geçirdi!

İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti.