Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL destek! İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara, programa katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Program haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat üzerinden uygulanıyor.

Katılım günlerine göre ödeme tutarları değişiyor. Örneğin, ayda 5 gün programa katılan bir öğrenci 6.875 TL, 10 gün katılan bir öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan bir öğrenci ise 19.250 TL ödeme alabiliyor.

Program kapsamında katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de karşılanıyor. Ödeme, fiilî katılım günlerine göre hesaplanıyor.