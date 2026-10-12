Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL destek! İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL ödeme imkânı sunuluyor. 150 bin kontenjanla gündeme gelen programda başvuru şartları, katılım koşulları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen Gençlik Programı, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve iş hayatına hazırlanmasını amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, üniversitelerde belirlenen faaliyet alanlarında görev alarak çalışma deneyimi elde edebiliyor.
Kampüslerin bakım ve altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari destek hizmetleri ile dijital dönüşüm faaliyetleri programın çalışma alanları arasında yer alıyor. Katılımcılara ayrıca iş arama, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda destek sunuluyor.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara, programa katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Program haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat üzerinden uygulanıyor.
Katılım günlerine göre ödeme tutarları değişiyor. Örneğin, ayda 5 gün programa katılan bir öğrenci 6.875 TL, 10 gün katılan bir öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan bir öğrenci ise 19.250 TL ödeme alabiliyor.
Program kapsamında katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de karşılanıyor. Ödeme, fiilî katılım günlerine göre hesaplanıyor.
İŞKUR Gençlik Programı için gündeme gelen 150 bin kontenjan açıklaması, üniversite öğrencilerine yönelik desteklerin kapsamını genişletme hedefiyle öne çıktı. Programda kontenjanlar üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve açılan ilanlar doğrultusunda belirleniyor.
Bu nedenle başvuru yapmak isteyen öğrencilerin yalnızca toplam kontenjan açıklamasına değil, kendi üniversiteleri için yayımlanan güncel duyurulara da bakması gerekiyor. 150 bin kontenjan ifadesi, her üniversitede aynı sayıda öğrenci alınacağı anlamına gelmiyor.
Programa katılmak isteyen öğrencilerin belirlenen başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor. Genel şartlar arasında şunlar bulunuyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Devlet üniversitesinde aktif örgün eğitim öğrencisi olmak.
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
İlgili mevzuatta belirtilen sigortalılık ve çalışma koşullarını sağlamak.
Hane geliri şartını karşılamak.
İŞKUR'un ilgili aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanıyor olmamak.
Ayrıca açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri program kapsamına alınmıyor. Başvuru sırasında öğrencinin kendi üniversitesi için belirlenen şartları ve ilan ayrıntılarını kontrol etmesi gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, ilanlarda belirtilen dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde şu adımlar izlenebiliyor:
İŞKUR'un resmî internet sitesine veya Gençlik Platformu'na giriş yapın.
Güncel İŞKUR Gençlik Programı ilanlarını inceleyin.
Öğrenim gördüğünüz üniversiteye ait ilanı ve kontenjanı kontrol edin.
Başvuru şartlarını inceleyerek istenen bilgileri tamamlayın.
Başvurunuzu ilanda belirtilen süre içinde gönderin.
Başvuru tarihleri ve kontenjanlar üniversitelere göre değişebildiğinden, tüm öğrenciler için geçerli tek bir tarih bulunmayabilir. Başvuru yapmadan önce güncel ilanı kontrol etmek önem taşıyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların değerlendirme ve yerleştirme süreci, ilgili üniversitenin duyurusu ve program ilanındaki esaslara göre yürütülüyor. Kontenjan sınırının bulunduğu uygulamalarda seçim yöntemi ilgili duyuruda belirtiliyor.
Başvuru yapan öğrenciler, sonuçları üniversitelerinin resmî internet sitesinden ve İŞKUR'un ilgili dijital kanallarından takip edebilir. Başvuru sonucu, çalışma takvimi ve programa katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgiler için resmî açıklamaların esas alınması gerekiyor.