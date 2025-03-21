Üniversite öğrencisi kazada öldü

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki kavşakta meydana geldi. O.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bu sırada yaya olarak yoldan geçen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Aktaş'a çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte üniversite öğrencisi Aktaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan öğrenci hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.