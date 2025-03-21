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Giriş Tarihi: 21.3.2025 20:02 Son Güncelleme: 21.3.2025 20:31

Üniversite öğrencisi kazada öldü

Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Onur Aktaş’a (24) çarptı. Kazada ağır yaralan üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Üniversite öğrencisi kazada öldü

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki kavşakta meydana geldi. O.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bu sırada yaya olarak yoldan geçen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Aktaş'a çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte üniversite öğrencisi Aktaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan öğrenci hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Üniversite öğrencisi kazada öldü
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