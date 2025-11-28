Üniversitede rehine olayı sonrası sessiz protesto: “Korkuya teslim olmayacağız”

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite çalışanı Hüseyin.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan kadın memur Dilara.B.'yi tabancayla rehin alması kampüste büyük tedirginlik yaratmıştı. Yaklaşık dört saat süren krizin sona ermesinin ardından öğrenciler, yaşanan şiddet olayına tepki göstermek için bir araya geldi. Turizm Fakültesi önünde toplanan grup, sessiz bir şekilde Mühendislik Fakültesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra kampüs içindeki sosyal tesislerin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Gümüşhane üniversitesi öğrencileri adına konuşan Yeliz Özalp, konuşmasında, sessiz yürüyüşün üniversitede yaşanan şiddete karşı "onurlu bir duruş" olduğunu vurgulayarak, "Görevi başındaki bir kadın personelimizin hürriyetinin kısıtlanması ve şiddete maruz bırakılması, akademik ortamın ruhuna aykırı, kabul edilemez bir durumdur. Korkuya teslim olmadığımızı ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kaydetti.

Özalp ayrıca rehin alınan personelin yaşadığı travmaya dikkat çekerek tüm üniversite bileşenleri adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmasını, öğrencilerin şiddeti reddeden duruşuna vurgu yaparak sonlandıran Özalp, "Üniversiteler şiddetin değil; bilimin, nezaketin ve huzurun kalesidir. Bu duruşa katılan herkese teşekkür ediyoruz. Sesimiz duyulmuştur" dedi. Bir diğer konuşmayı ise öğrenci Yasin Efe Dündar yaptı. Dündar, olayın fakültedeki tüm öğrencileri derinden sarstığını belirterek şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyledi.

Dündar, kampüs güvenliğinin artırılması, psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite yönetiminin gerekli tedbirleri hızla alacağına inandıklarını belirtti. Öğrenciler adına taleplerini özetleyen Dündar, "Şiddetin kime yapıldığının, mağdurun kadın ya da erkek olmasının bir önemi yok. Biz şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hepimiz eğitim göreceğimiz ortamın huzurlu, güvenli ve saygılı olmasını istiyoruz. Bu süreci şeffaf, adil ve sorumlu şekilde yönetecek olan üniversite yönetimine güveniyoruz; ancak öğrenciler ve personel arasında empati ve dayanışma kültürünün geliştirilmesini önemsiyoruz" diye konuştu. Öğrenciler daha sonra olaysız bir şekilde kampüsten ayrıldı.