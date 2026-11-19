Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamının katıldığı süreçte, 2 bin 478 bilimsel proje COP31 kapsamında sergilendi.
Antalya EXPO Center'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ve yarın sona erecek konferansta üniversitelerin sunduğu projeler; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, iklime uyum, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini ortaya koydu. Mühendislikten sağlık bilimlerine, tarımdan mimarlığa, sosyal bilimlerden dijital teknolojilere uzanan çalışmalar, üniversitelerin araştırma birikimini iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözümlerle buluşturdu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin Türkiye'nin küresel sorunlara çözüm üretme ve büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin uluslararası ortaklarıyla iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm geliştirebileceğini ve küresel farkındalığa katkı sağlayabileceğini vurguladı.
COP31'i önceki toplantılardan ayıran önemli özelliklerden birinin üniversitelerin bilimsel çalışmalarının daha görünür hâle gelmesi olduğunu vurgulayan Özvar, "COP31'de akademik boyut ağırlık kazandı." dedi. Üniversitelerin Yükseköğretim Kurulunun rehberliğinde organize olarak projelerini, çalışmalarını ve çözüm önerilerini uluslararası platformda sergileme imkânı bulduğunu belirtti.
İklim değişikliğinin bütün dünyayı etkileyen ortak bir sorun olduğunu belirten Özvar, bilimsel araştırmaların bu mücadelede daha fazla öne çıkması gerektiğini ifade ederek üniversitelerin iklimin korunmasında önemli sorumluluklar üstleneceğini söyledi.
ÜNİVERSİTELERDE İKLİM DOSTU KAMPÜSLER ÖNCELİKLİ GÜNDEM
Yükseköğretim Kurulunun öncelikli gündemlerinden birinin iklim dostu ve sürdürülebilir kampüsler oluşturmak olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin birkaç yıldır sürdürülebilirlik kriterleri ve iklim dostu uygulamalar bakımından değerlendirildiğini belirtti.
Özvar, üniversitelerin bu kriterlere göre sıralandığını, sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalara uyumlarının da değerlendirme süreçlerinde dikkate alındığını kaydetti.
YAPAY ZEKâ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER İKLİM MÜCADELESİNDE
Üniversitelerin COP31 kapsamında öne çıkan çalışmalarında yapay zekâ, büyük veri, dijital ikiz ve veri analitiği gibi teknolojiler önemli yer tuttu. Bu teknolojiler; enerji tüketiminin izlenmesi, karbon emisyonlarının azaltılması, iklim verilerinin analiz edilmesi, su kaynaklarının takibi ve sürdürülebilir kampüs modellerinin geliştirilmesinde kullanıldı.
Çalışmalarla iklim değişikliğinin etkilerinin daha doğru ölçülmesi, risklerin önceden belirlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması hedeflendi.
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen teknolojileri, karbon azaltımı ve yeşil sanayi dönüşümü de üniversitelerin çalışmalarında öne çıktı. Temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, üretimde enerji verimliliğinin artırılması ve kampüslerin karbonsuzlaştırılmasına yönelik projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve düşük karbonlu üretim hedeflerine katkı sağlanması amaçlandı.
SU VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER
İklim değişikliğinin tarımsal üretim, su kaynakları ve gıda sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanan projelerde kuraklığa dayanıklı tarım uygulamaları, alternatif ürünler, sürdürülebilir hayvancılık, su kaynaklarının etkin yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarımsal atıkların değerlendirilmesi öne çıktı.
Üniversiteler, iklim koşullarına uyum sağlayabilen tarım ve gıda sistemleri geliştirerek doğal kaynakların korunmasına ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını paylaştı.
Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği alanındaki projelerde atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çözümler sunuldu. Atık pillerden değerli maddelerin geri kazanılması, biyobozunur ambalajların geliştirilmesi, plastik atıkların farklı ürünlere dönüştürülmesi ve yapı malzemelerinin yeniden kullanılması bu çalışmalar arasında yer aldı. Projelerle doğal kaynak tüketiminin ve atık miktarının azaltılması, üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hâle getirilmesi hedeflendi.
İKLİME DİRENÇLİ KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
İklim değişikliğine uyumlu şehirler, sürdürülebilir ulaşım, dayanıklı yapılar ve kültürel mirasın korunması da COP31'de ele alınan konular arasında yer aldı. Üniversiteler, aşırı hava olayları, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı risklere karşı dirençli yerleşim modellerinin yanı sıra deprem riskine yönelik dayanıklı yapı ve afet yönetimi çalışmalarını da paylaştı.
Üniversitelerin araştırmaları, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini de kapsadı. İklime dirençli sağlık sistemleri, gezegen sağlığı, sağlık hizmetlerinde kaynak verimliliği ve yapay zekâ destekli uygulamalar bu alandaki başlıklar arasında yer aldı.
İklim okuryazarlığı, eğitim, toplumsal farkındalık ve iklim yönetişimine yönelik projeler ise üniversitelerin bilimsel katkısının toplumsal boyutunu ortaya koydu.
Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda 208 üniversitenin katılımıyla sergilenen 2 bin 478 proje, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadelede araştırmanın yanı sıra uygulamaya dönük çözümler geliştiren ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan kurumlar olarak üstlendiği rolü görünür kıldı.