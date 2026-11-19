SU VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

İklim değişikliğinin tarımsal üretim, su kaynakları ve gıda sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanan projelerde kuraklığa dayanıklı tarım uygulamaları, alternatif ürünler, sürdürülebilir hayvancılık, su kaynaklarının etkin yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarımsal atıkların değerlendirilmesi öne çıktı.

Üniversiteler, iklim koşullarına uyum sağlayabilen tarım ve gıda sistemleri geliştirerek doğal kaynakların korunmasına ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını paylaştı.

Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği alanındaki projelerde atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çözümler sunuldu. Atık pillerden değerli maddelerin geri kazanılması, biyobozunur ambalajların geliştirilmesi, plastik atıkların farklı ürünlere dönüştürülmesi ve yapı malzemelerinin yeniden kullanılması bu çalışmalar arasında yer aldı. Projelerle doğal kaynak tüketiminin ve atık miktarının azaltılması, üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hâle getirilmesi hedeflendi.

İKLİME DİRENÇLİ KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

İklim değişikliğine uyumlu şehirler, sürdürülebilir ulaşım, dayanıklı yapılar ve kültürel mirasın korunması da COP31'de ele alınan konular arasında yer aldı. Üniversiteler, aşırı hava olayları, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı risklere karşı dirençli yerleşim modellerinin yanı sıra deprem riskine yönelik dayanıklı yapı ve afet yönetimi çalışmalarını da paylaştı.

Üniversitelerin araştırmaları, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini de kapsadı. İklime dirençli sağlık sistemleri, gezegen sağlığı, sağlık hizmetlerinde kaynak verimliliği ve yapay zekâ destekli uygulamalar bu alandaki başlıklar arasında yer aldı.

İklim okuryazarlığı, eğitim, toplumsal farkındalık ve iklim yönetişimine yönelik projeler ise üniversitelerin bilimsel katkısının toplumsal boyutunu ortaya koydu.

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda 208 üniversitenin katılımıyla sergilenen 2 bin 478 proje, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadelede araştırmanın yanı sıra uygulamaya dönük çözümler geliştiren ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan kurumlar olarak üstlendiği rolü görünür kıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör