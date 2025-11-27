Üniversiteli Alptuğ okul yolunda can verdi

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu ile Yeni İstanbul Yolu Caddesini bileştiren Koyuncu Köprülü Kavşağı üstünde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Alptuğ Sipahi, motosikleti ile okula doğru seyir halindeyken, TIR'ın römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sipahi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma sürüyor.