Üniversiteli Bekir’in iyilik hareketi kıtaları aştı

Gaziantep'te doğup büyüyen ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi olan Bekir Turan (24), yıllarca çeşitli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalıştı. Üç yıl önce ise Gaziantep'te İnfak Yolu Uluslar arası İnsani Yardım Derneği'ni kurdu. Gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya başlayan Turan, asrın deprem felaketinin ardından bu kez de depremzedeler için seferber oldu. Haftanın 3 gününü Kahramanmaraş'taki okulunda, 4 günü de Gaziantep'teki dernekte geçiren Turan, başta depremzede ve yetimler olmak üzere birçok kişiye gıda, kırtasiye, ev eşyası, engellilere akülü sandalye gibi yardımlarda bulunuyor.Hem üniversiteyi hem de dernek işlerini büyük bir mutlulukla yaptığını belirten Turan, "Lise yıllarımda, gelecekte bir aileye bile olsa yardım edebilir miyim, mazlumlara faydam dokunabilir mi, yetimlerin yüzünde tebessüm bırakabilir miyim diye hayaller kurar, Rabbimden bana nasip etmesini dilerdim. Kendimce bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamayı çok zor bulurdum. Bugün o hayallerimin üzerinden yıllar geçti ve bırakın bir ailenin ihtiyacını karşılamayı Afrika'da, Çad'da, Kamerun'da mazlumlar için kurbanlar kesiyoruz, su kuyuları açıyoruz. Kayıtlı 200'den fazla yetim ailemizin gıda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Nice hayatlara nice insanlara şahit oldum" ifadelerini kullandı.Bekir Turan, "Allah'a çok şükür bugüne kadar birçok insanın hayatına dokunmayı başardık. Buda hem beni hem de gönüllülerimizi çok mutlu ediyor. Bazı yardım ulaştırdığımız aileler çocuklarına benim adımı veriyor. Bu gururu dünyadaki hangi para satın alabilir? Artık aramızda aile bağı oluştu. Hep birlikte tarif edilemez duygular yaşıyoruz. Evet çok gezip dolaşıyoruz ama bu bile bize mutluluk katıyor. Bir insanın yüzünü güldürebiliyorsak, bir çocuk yalın ayak koşup bize sarılıyorsa ne mutlu bize. Biz iyiliği yaymak, kalplere dokunmak istiyoruz. Elimizden geldiğince iyiliği yaymaya, insanlara dokunmaya devam edeceğiz" dedi.