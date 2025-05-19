Üniversiteli gençlerden depremzede çocuklara kütüphane

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri, 'Hayat Okumakla Güzel' projesi kapsamında, gönüllü öğrenciler ve kitapseverlerin desteğiyle bugüne kadar 15 köy okuluna toplam 43 bin kitap kazandırdı. Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında Prof. Dr. Süleyman Yılmaz koordinatörlüğünde yürütülen projede, daha önce 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da kütüphaneler açan üniversiteliler, bu kez Adıyaman'daki Belören İmam Hatip Ortaokulu ile Atakent Ortaokulu'na destek oldu. İlkokul ve anaokulu da bulunan iki okula, her yaş grubuna hitap edecek zengin içerikli kütüphane kuruldu.