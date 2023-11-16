Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli gençlere aylık 750 tl’lik destek
Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:06

Üniversiteli gençlere aylık 750 tl’lik destek

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikameti bulunan üniversite öğrencilerine verdiği 7 bin TL eğitimi desteğinin ardından bu kez üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla aylık 750 TL eğitim desteği verecek. 10 ay boyunca devam edecek eğitim desteği yaklaşık 4,5 milyon lirayı bulacak.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Üniversiteli gençlere aylık 750 tl’lik destek

Ümraniye Belediyesi, sosyal desteğe kayıtlı ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına aylık 'aile öğrenci desteği' kapsamında 750 TL'lik eğitim yardımı verecek. 10 ay boyunca devam edecek olan eğitim desteğinden ailesi ya da öğrencinin kendisinin ikametgahı Ümraniye'de bulunan üniversiteli gençleri kapsamakta. 2023-2024 eğitim öğretim yılında destek almayı hak kazanan 593 öğrenci 750 TL'lik destekten faydalanacak. 10 ay boyunca düzenli olarak yapılacak eğitim desteği toplamda 4,5 milyon lirayı bulacak. Bunun yanı sıra ilk kez üniversiteli olup da ikametgahı ilçede bulunan öğrencilere de tek seferlik 7 bin TL eğitim desteği veriliyor.

'GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Eğitim desteği ile ilgili gençlere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak eğitim, kültür ve spor alanında her zaman gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İlk kez üniversiteli olan gençlere 7 bin TL destek verdiğimiz gibi üniversitede eğitim almaya devam eden 593 gencimize de her ay düzenli 750 TL'lik eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. İnşallah derslerindeki başarılarla da hepimizin yüzünü güldürecekler. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Ünlü şarkıcının son hali yürek sızlattı! Eşinden açıklama geldi: "Kaybetmekten korkuyorum..."
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan SABAH Spor'a çok özel açıklamalar!
Bir uçağı tek başına yedi! 'Her şeyi yiyebilen' adamın ölüm sebebi ise şoke etti…
İzmir'de korku dolu anlar: Metro raydan çıkıp duvara çarptı, 3 kişi yaralandı
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli gençlere aylık 750 tl’lik destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA