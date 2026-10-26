Üniversiteli Yağnur motosiklet kazasında öldü

Antalya
'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı. Dün sabah saat 09.00 sıralarında Yağnur Damla Karaaslan'ın kullandığı motosiklet ile Almanya vatandaşı Mike Carsten Szope'nin kullandığı minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yağnur Damla Karaaslan yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Szoepe jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör