Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
Giriş Tarihi: 28.9.2022

Üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Marmara Üniversitesi’nde 5 bin kişinin verileri 17 yaşındaki ‘YUBA’ rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. SMS ile üniversiteyi uyaran hacker, “Devlete zarar vermem, açık buldum hack’ledim. Açığı söyleyeyim kapatın” dedi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, 15 Eylül'de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.



İNCELEME BAŞLATILDI
Ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.



Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi: "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
Son dakika! Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte bombanın bırakılma anı
Emekli promosyon ödemeleri için son 2 gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, şartları neler? En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA