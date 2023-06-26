Haberler Yaşam Haberleri Ünlü dağcı Demirkazık’ta kayadan düşerek öldü
Giriş Tarihi: 27.6.2023

Ünlü dağcı Demirkazık’ta kayadan düşerek öldü

Hayrettin YENEL
Ünlü dağcı Demirkazık’ta kayadan düşerek öldü
Bursa'daki Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot ve Onur Kargı, Niğde'de bulunan Aladağların zirvelerinden biri olan, Çamardı ilçesindeki, dünyaca ünlü Demirkazık Dağına tırmanmak istedi. İki dağcı, Sarı Mehmetler olarak bilinen bölgede kaya tırmanışı yaparken, dengesini kaybeden Ahmet Nişanot, kayadan düştü. Onur Kargı'nın yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, Ahmet Nişanot'un hayatını kaybettiğini belirledi. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok dağda tırmanışlar yapan ve tecrübeli bir dağcı olan Nişanot'un, 22 Şubat 2016'da Uludağ'a tırmanırken bin 989 metre yükseklikte düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 köye 92 ev! Bakan Özhaseki görüntüleri paylaştı! Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü dağcı Demirkazık’ta kayadan düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA