Ünlü dağcı Demirkazık’ta kayadan düşerek öldü

Bursa'daki Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot ve Onur Kargı, Niğde'de bulunan Aladağların zirvelerinden biri olan, Çamardı ilçesindeki, dünyaca ünlü Demirkazık Dağına tırmanmak istedi. İki dağcı, Sarı Mehmetler olarak bilinen bölgede kaya tırmanışı yaparken, dengesini kaybeden Ahmet Nişanot, kayadan düştü. Onur Kargı'nın yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, Ahmet Nişanot'un hayatını kaybettiğini belirledi. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok dağda tırmanışlar yapan ve tecrübeli bir dağcı olan Nişanot'un, 22 Şubat 2016'da Uludağ'a tırmanırken bin 989 metre yükseklikte düşerek yaralandığı ortaya çıktı.