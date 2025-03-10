Ünlü deterjan markasına dev ceza! O lekeler tek yıkamada geçer yalanını bakanlık çürüttü! 1 değil tam 8 kez

Ankara – Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü denetimlerde bu kez ünlü temizlik markası Ariel'i mercek altına aldı. Procter & Gamble firmasına ait "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" toz deterjanının televizyon reklamları, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelendi. Reklamlarda, markanın rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddia edilirken, yapılan analizlerde bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

İDDİALAR İSPAT EDİLEMEDİ

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, markanın reklamlarında "hane halkı tercihlerine göre rakipleri 2 ölçek kullanırken, Ariel'in 1 ölçekle temizlik sağladığı" yönünde bir sunum yapıldığı belirlendi. Ancak bu iddiaları desteklemek amacıyla sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı, karşılaştırmalı testlerin de doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi.Kurul raporunda, Ariel'in 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performans iddialarını bilimsel olarak ispatlayamadığı vurgulandı.