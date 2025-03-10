Haberler Yaşam Haberleri Ünlü deterjan markasına dev ceza! O lekeler tek yıkamada geçer yalanını bakanlık çürüttü! 1 değil tam 8 kez
Giriş Tarihi: 10.3.2025 09:01 Son Güncelleme: 10.3.2025 09:43

Ünlü deterjan markasına dev ceza! O lekeler tek yıkamada geçer yalanını bakanlık çürüttü! 1 değil tam 8 kez

Ticaret Bakanlığı ünlü deterjan markası “Ariel” hakkında duyanları şaşkına çeviren bir gerçeği gözler önüne serdi. Reklamlar ile tüketiciyi yanılttığı iddiası ile bakanlık tarafından ürünler mercek altına alındı. Gelen bir şikayet sonrasında harekete geçildi ve markanın reklamında 1 ölçekte temizlendiğini iddia ettiği leke, Bakanlığın yaptığı testte 8 yıkamada çıktı. Rakip ürünlere göre az deterjanla daha iyi temizlik sağladığını ileri süren şirket, yanıltıcı reklam nedeniyle dev para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar!

Ünlü deterjan markasına dev ceza! O lekeler tek yıkamada geçer yalanını bakanlık çürüttü! 1 değil tam 8 kez

Ankara – Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü denetimlerde bu kez ünlü temizlik markası Ariel'i mercek altına aldı. Procter & Gamble firmasına ait "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" toz deterjanının televizyon reklamları, tüketicilerden gelen şikayetler üzerine incelendi. Reklamlarda, markanın rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddia edilirken, yapılan analizlerde bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

İDDİALAR İSPAT EDİLEMEDİ

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, markanın reklamlarında "hane halkı tercihlerine göre rakipleri 2 ölçek kullanırken, Ariel'in 1 ölçekle temizlik sağladığı" yönünde bir sunum yapıldığı belirlendi. Ancak bu iddiaları desteklemek amacıyla sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı, karşılaştırmalı testlerin de doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi.Kurul raporunda, Ariel'in 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performans iddialarını bilimsel olarak ispatlayamadığı vurgulandı.

TEK YIKAMA İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Reklamda, deterjanın bir ölçekle tek yıkamada çeşitli lekeleri çıkardığı öne sürülürken, yapılan testler bu iddiayı da çürüttü. Kurul tarafından yapılan analizde, kirletilmiş çarşafların 8 kez yıkandığı tespit edildi. Bunun, ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu ve tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

2,2 MİLYON LİRA CEZA VE REKLAM DURDURMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda Procter & Gamble şirketine 2,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verdi.



Bu karar, yanıltıcı reklamlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, tüketicilerin satın alma tercihlerinde daha bilinçli olmaları gerektiği vurgulandı.

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Ünlü deterjan markasına dev ceza! O lekeler tek yıkamada geçer yalanını bakanlık çürüttü! 1 değil tam 8 kez
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