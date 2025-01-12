Ünlü dizinin çekildiği kahvehanede korkunç cinayet

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta korkunç bir cinayet meydana geldi.Dehşete düşüren olay Fatih ilçesinin meşhur semti Balat'ta meydana geldi. Bir dönem popüler bir dizinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın inanılmaz bir cinayete karıştı. Bir yıl önce kahvehanenin işletmesini alan iki ortak Gökçe Ş. ve Tülay Serap K. ile kahvehanenin karşısına tezgah açan 34 yaşındaki Ercan Çali isimli seyyar satıcı arasında, iddialara göre tartışma yaşanıyordu. Yine olay günü Ercan Çali, kahvehanenin karşısında tezgah kurdu. Bunun üzerine, işletme sahibi Gökçe Ş, ile Çali arasında tartışma yaşandı.Bu tartışmanın ardından ikili arasında kavga yaşandı. İşletme sahibi Gökçe Ş. belinden çektiği silahla Çali'ye ateş etmek istedi. Çali, silahın ateş edilmesini engellemeye çalıştı. Bu arada işletmeni diğer ortağı olan Tülay Serap K. silahına davrandı. Yaşanan kargaşada Çali ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çali hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipleri Gökçe Ş. ve Tülay Serap K.'yı gözaltına aldı. İkilinin emniyetteki ifadelerinde, "Sözlü tacizlerde bulundu, tartışma yaşandı" dedikleri öne sürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.