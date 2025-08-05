Haberler Yaşam Haberleri Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu
Giriş Tarihi: 5.8.2025 22:38 Son Güncelleme: 5.8.2025 23:43

Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu

Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş insanı Halit Yukay’dan haber alınamıyor. Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş insanını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen iş insanı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu
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