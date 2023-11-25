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Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:42 Son Güncelleme: 25.11.2023 11:46

Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 2 milyon dolandırdılar

Adana’da “oltalama yöntemi” ile vatandaşları 2 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4’ü cezaevine gönderildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 2 milyon dolandırdılar

Adana'da ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit edip, 'oltalama' yöntemiyle ağlarına düşürdükleri kişileri 2 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, banka hesaplarını kullandıranlara haftalık 4 bin TL maaş verdiği, dolandırıcılık gelirini de kripto paraya çevirdiği belirtildi. Sorguları tamamlandıktan sonra hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit ederek 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. B.E. ve S.A.'nın sosyal medyadan yayınladığı reklam paylaşımıyla ağlarına düşürdükleri 100'e yakın kişiyi 2 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine, ekipler, B.E. ve S.A. ile birlikte hareket ettiği saptanan H.K., L.Ç. ve S.G.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

HAFTALIK 4 BİN TL MAAŞ

Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, 'Dolandırıcılık' suçundan kaydının olduğu, sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Polis, operasyonun ardından dolandırıcılık için kurulan taklit internet sitelerini de kapattırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., H.K., L.Ç. ve S.G. tutuklanırken; B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 2 milyon dolandırdılar
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