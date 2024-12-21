Ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memuru Sinan Çelik'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ünlü Mimar Turgut Toydemir için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri son gününde ünlü mimarı yalnız bırakmadı. Cenazeye, mimarın ailesi, meslektaşları ve yüzlerce seveni katıldı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Ünlü mimarın meslektaşı Vehbi Yılmaz (92) "Aynı okuldan mezunduk. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı olmazdı, kimseyle tartışmaya falan girmezdi. Kendi halinde çok efendi biriydi. Çok üzüldüm, beraber işler de yaptık" dedi.

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEYE İMZA ATMIŞTI

1961'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun olan Toydemir, Türkiye'nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olarak tanınıyordu. 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeyi tamamlayan mimar, Maslak USO Center, Shangri- La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel gibi pek çok projeye imza atmıştı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Sinan Çelik ile tartışmış, Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş ederek Toydemir'i ağır yaralamıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir, hayatını kaybederken polis memuru Sinan Çelik de 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgut Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir (solda)