Ünlü motosikletçi Kocaeli’de geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.8.2025 18:58 Son Güncelleme: 10.8.2025 22:09

Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan ve 1,7 milyon takipçiye sahip olan Deniz Servan Narin, Kocaeli'nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Narin’in ani ölümü, sevenlerini ve motosiklet camiasını yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan ve binlerce takipçiye ulaşan Deniz Servan Narin, Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç motosikletçinin vefatı, hem yakın çevresinde hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.



AĞIR YARALANDI

Kocaeli'nde meydana gelen kazada, iddialara göre Deniz Servan Narin'in seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybettiği ve savrularak ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HASTANEYE AKIN VAR

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ve çevresi tarafından çok sevilen ünlü motorcu Deniz Servan Narin'in haberini alan çok sayıda motorcu ve ailesi yola çıkıp Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geliyor.

