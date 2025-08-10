Ünlü motosikletçi Kocaeli’de geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan ve binlerce takipçiye ulaşan Deniz Servan Narin, Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç motosikletçinin vefatı, hem yakın çevresinde hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.





AĞIR YARALANDI

Kocaeli'nde meydana gelen kazada, iddialara göre Deniz Servan Narin'in seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybettiği ve savrularak ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HASTANEYE AKIN VAR

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ve çevresi tarafından çok sevilen ünlü motorcu Deniz Servan Narin'in haberini alan çok sayıda motorcu ve ailesi yola çıkıp Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geliyor.