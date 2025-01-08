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Giriş Tarihi: 8.1.2025 20:28 Son Güncelleme: 8.1.2025 20:34

Ünlü ressam Datça'daki evinde ölü bulundu

Datça’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Ünlü ressam Datça’daki evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça İskele Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.

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Ünlü ressam Datça'daki evinde ölü bulundu
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