Ünlü şovmen Karacan, Defne Joy Foster’ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia etti

Seren Serengil, Arto, Bircan Bali'nin konuğu olan ve tüm bilinmeyenleri anlattığı programda yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine düşen Okan Karacan, kendine yapılan komployu anlattı. TRT'de program yaparken nasıl alaşağı edildiğini anlatan Karacan, "FETÖ denen illet bizim de üstümüzden geçti" dedi. Daha sonra olayların iç yüzünü anlatan Karacan, yasaklı madde kullandıkları iddia edilen isimlerin hepsinin FETÖ yüzünden işlerinden atıldığını, kendisinin de görülen dava sonucu beraat ettiğini söyleyerek, sorumlular ile mahkemede hesaplaşacağını anlattı.

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da FETÖ kurbanı olduğunu iddia eden Karacan, o dönem başarılı işler yaptıklarını, Defne Joy Foster'ın nasıl öldüğünün araştırılması gerektiğini söyledi.