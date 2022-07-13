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Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:32 Son Güncelleme: 13.7.2022 17:03

Ünlü sunucunun tanıklığı şikayet edildi

Aldığı ultra lüks villanın parasını ödemediği için hakkında icra takibi başlatan Hayri Yazıcı’nın küçük kızının boşanma davasında tanıklık eden ünlü sunucu Fatih Ürek, Yazıcı’nın büyük kızı Bahar Yazıcı Şer tarafından savcılığa ihbar edildi. Babasına olan borcunu ödemediği için icralık olan Ürek’in intikam almak için kardeşinin boşanma davasında kendi adını kullanıldığını ileri süren Şer, Ürek’in iftira ve yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü sunucunun tanıklığı şikayet edildi

2018 yılında iş insanı Hayri Yazıcı'nın firmasından Bodrum'da bulunan Grand Yazıcı Villalarından süper lüks bir villa satın alan Fatih Ürek, iddiaya göre borcunu ödemedi. İddiaya göre, Ürek'e ihtar sonrası Yazıcı Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından icra takibi başlatıldı. Ünlü sunucunun lüks marka aracı haczedildi.

ÜNLÜ İSMİN DAVASINDA TANIKLILK ETTİ

İş adamı Mehmet Can, henüz 18 yaşındayken ailesinden habersiz şekilde Kasım 2011'de Hayri Yazıcı'nın küçük kızı Nehir Yazıcı ile gizlice evlendi. İkili, yıllar süren evliliğini geçtiğimiz günlerde bitirdi ve boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada ise geçtiğimiz günlerde Ünlü sunucu Fatih Ürek, tanıklık yaptı. Yeminli tanıklık yapan Ürek, Nehir Yazıcı'nın ablası Bahar Yazıcı'nın ikilinin evliliklerine çok karıştığı ve yeğenine kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü.

BABAMIN HINCINI ÇIKARTIYOR

Bu ifadeler sonrası Bahar Yazıcı Şer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunarak, Ürek'in babası Hayri Yazıcı'ya duyduğu husumet nedeniyle kendisine iftira attığını ve yalan beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü. Ürek hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ünlü sunucunun tanıklığı şikayet edildi
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