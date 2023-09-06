Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

"AYAKLARIM TUTMUYOR" DEMİŞTİ"

Ceylan Ede'nin 43 yıllık arkadaşı ve olay anında yanında bulunan Fikri Yılmaz, "Deli dolu biriydi. Olağanüstü üstü bir tipti. Orkestra yöneticisiydi. Çok alçakgönüllü biriydi. Suyun içindeyken "ayaklarım tutmuyor" demişti. Yetişmedik açıkçası, yardımcı olamadık açıkçası. Ama bu durumun kalple ilgili olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Doktor raporunda boğulma denilmişti. Bizim kanımıza göre ayaklarında ciddi bir problem var" dedi.