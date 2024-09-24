Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu çarşamba günü Antakya’da son yolculuğuna uğurlanacak

Ünlü yönetmen senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, sevenlerinin gözyaşları arısında çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antakya'ya gönderildi. Geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybeden Tomris Giritoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da bir tören düzenlendi. Törene oyuncu Nur Sürer, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu Evrim Akın ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

ILGAZ GİRİTLİOĞLU: ONDAN SANAT ADINA ÇOK ŞEYLER ÖĞRENDİM

Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, "Canım annem, en büyük aşkım. Kendisinin yanında olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, güzel oyuncuları ve kamera dolu bir hayat. Ondan çok şey öğrendim. Bir proje hazırlamak. Onun bu konudaki farkını buradaki bir çok insan bilir zaten. Proje yaparken sadece o projeye yapıp satmak değil aslında projenin bir ruhunun olduğunu, seyirci ile buluşmasının ne kadar önemli olduğunu bizlerle gösterdi" ifadelerini kullandı. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yolcu edildi.