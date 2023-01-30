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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Ünlü Youtuber, göremeyen 1000 kişiyi ameliyat ettirdi

Ünlü Youtuber, göremeyen 1000 kişiyi ameliyat ettirdi
Youtube'da ürettiği içeriklerle meşhur olan 24 yaşındaki ABD'li Jimmy Donaldson, 130 milyonu aşkın takipçiye sahip 'MrBeast' adlı kanalını bu sefer iyi bir amaç için kullandı. Donaldson, ABD'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Honduras, Jamaika, Kenya, Meksika, Namibya ve Vietnam gibi ülkelerde katarakt yüzünden görme sorunu yaşayan ve ameliyat parası olmayan 1000 kişiyi ameliyat ettirdi. Donaldson'un "Bin kişinin körlüğünü tedavi ediyoruz" dediği videoda, neredeyse hiçbir şey göremezken tamamen iyileşen kişilerin görüntüleri izleyicileri duygulandırdı.

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Ünlü Youtuber, göremeyen 1000 kişiyi ameliyat ettirdi
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