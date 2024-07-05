Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi!

İzmit-Kandıra Yolu üzeri Namazgah Barajı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil birbirleriyle çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinin milyonlarca takipçisi bulunan ünlü YouTuber Enes Batur'a ait olduğu ve yanında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Zelal Işıl Özdemir'in bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi edinilemezken, olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.