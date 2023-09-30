Ünlüler SABAH’a konuştu: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

TANJU BABACAN TASARLADI, GELİRİ KANSER TEDAVİSİNE

Pembe Ayna projesi kapsamındaki sergi tanıtımında konuşan Memorial CEO'su Uğur Genç ise Memorial Sağlık Grubu'nun bu projeyi sosyal sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Amacımız farkındalık yaratmak, kolay bir muayene ile kadınların kendilerini anlayabilecekleri bir kanser türü. Kadınlar her ay memelerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Bunu bilen insanlar var bilmeyen insanlar var. Sanatçılarımızın desteğiyle birlikte bir sergi ile beraber farklı şehirlere sergileri götürerek kadınların kendilerini muayene etme sıklığını ve düzenli olarak bunu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bunun meme kanserinin erken teşhisini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Sergi tanıtımında ayrıca meme kanseri farkındalığına özel tasarlanan ve pembe renkli kıyafetlerden oluşan styling ünlü modacı Tanju Babacan'a ait. Lansmanda Babacan'ın meme kanseri farkındalığına özel tasarladığı pembe renkli kıyafetin satışından elde edilen gelir ise İyi Niyet Derneği'ne başvuran meme kanseri hastalarının tedavisi için kullanılacak. Lansman sonrası Meme Kanseri Farkındalık Sergisi 01-31 Ekim tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi lobi salonundaki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.