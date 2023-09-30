Ünlüler SABAH’a konuştu: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlendiğinden beri Türkiye'de de farkındalığının sağlanabilmesi için çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda Memorial Sağlık Grubu da "Pembe Ayna" projesini hayata geçirdi. Sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren projenin tanıtımı ise dün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı. Ünlüler, "Pembe Ayna Söyle Bana" sloganıyla objektif karşısına geçerek meme kanseri farkındalığına ilişkin mesajlarını Pembe Ayna'dan yansıtarak aktardı.
ÜNLÜ İSİMLER OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
Pembe Ayna Meme Kanseri Farkındalık Sergisi'nde fotoğrafları bulunanlar arasında Aysu Türkoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Begüm Öner, Cansu Tuman, Dicle Doğan, Evrim Keklik, Feyza Civelek, Nefise Karatay, Nisa Bölükbaşı, Nur Viral, Simay Rasimoğlu, Şahika Ercümen, Şebnem Dönmez, Şeyda Coşkun, Zeynep Beşerler gibi isimler vardı. Ünlülerin mesajlarının yer aldığı serginin yapımcılığını Zuhal Ceran, ünlü isimlerin çekimlerini fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş üstlendi.
NEFİSE KARATAY: EN UCRA KÖYDEKİ KADINLARA DA ULAŞABİLMEK ÖNEMLİ OLAN
Meme kanseri farkındalığına arttırmak için projeye katılan oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, tanıtıma katılan isimler arasındaydı. Karatay SABAH'a yaptığı açıklamada meme kanseri farkındalığının git gide arttığını ifade ederek "Her kadının yılda bir kere bu kontrolü yaptırması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Belki bu insanlara çok klişe geliyor ama erken teşhisle kanserden kurtulmak mümkün. Kadınlar düzenli muayeneye gitmeli. Bir kere kendilerinin yapmaları çok önemli. Kendi kendilerini kontrolu bilinçli bir şekilde yapmalılar. Bunun nasıl yapılacağı her yerden ulaşılabiliyor bu bilgiye. Tabii kendisinin kontrol etmesi gerekiyor ama muhakkak doktora görünmesi gerekiyor. Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Meme kanserinde erken teşhis önemli olan. Böyle bir organizasyonda olduğum için çok keyif aldım, memnun kaldım. Memorial bu proje ile farkındalık yaratmayı amaçladı. Ben de seve seve dâhil oldum, katıldım. Diliyorum daha fazla ses getirir. En ucra köydeki en ucra köşedeki kadınımıza da ulaşabilmek önemli olan" şeklinde konuştu.
TANJU BABACAN TASARLADI, GELİRİ KANSER TEDAVİSİNE
Pembe Ayna projesi kapsamındaki sergi tanıtımında konuşan Memorial CEO'su Uğur Genç ise Memorial Sağlık Grubu'nun bu projeyi sosyal sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Amacımız farkındalık yaratmak, kolay bir muayene ile kadınların kendilerini anlayabilecekleri bir kanser türü. Kadınlar her ay memelerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Bunu bilen insanlar var bilmeyen insanlar var. Sanatçılarımızın desteğiyle birlikte bir sergi ile beraber farklı şehirlere sergileri götürerek kadınların kendilerini muayene etme sıklığını ve düzenli olarak bunu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bunun meme kanserinin erken teşhisini sağlamak" ifadelerini kullandı.
Sergi tanıtımında ayrıca meme kanseri farkındalığına özel tasarlanan ve pembe renkli kıyafetlerden oluşan styling ünlü modacı Tanju Babacan'a ait. Lansmanda Babacan'ın meme kanseri farkındalığına özel tasarladığı pembe renkli kıyafetin satışından elde edilen gelir ise İyi Niyet Derneği'ne başvuran meme kanseri hastalarının tedavisi için kullanılacak. Lansman sonrası Meme Kanseri Farkındalık Sergisi 01-31 Ekim tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi lobi salonundaki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.