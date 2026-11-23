İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven algısı oluşturmak için yaptığı görüşmeler deşifre oldu. Örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif etti.

Kayıtlara yansıyan görüşmede Sena Durgut, yüksek etkileşimi nedeniyle ulaştığı Necla Özmen'e reklam karşılığı Amerika vizesi başvurusu yapmayı önerdi. Özmen'in, Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle olan reklamını hatırlatması üzerine Durgut, "Hayrettin Bey dün bizim ofisteydi. Daha güzel bir video çekeceğimize inanıyorum, vize başvurusu karşılığı da olabilir" dedi.



10 KİŞİLİK DAVETİYE VE KULİS SÖZÜ

Soruşturmada, daha önce şirketin tanıtım videolarında oynayan Hayrettin Onur Karaoğuz ile örgüt yöneticisi Harun Durgut'un 22 Temmuz tarihli görüşmeleri de incelendi.

Görüşmede Durgut'un, Karaoğuz'un turne programına göre parmak izi randevusunu hızla çözmeyi taahhüt ettiği, karşılığında ise Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü aldığı belirlendi. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanan 49 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör