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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Unutulan çanta 8 bin 500 km sonra sahibine ulaştı

Güney Koreli Kim Soo-hvan, İzmir’den ülkesine dönerken Menemen İstasyonu’nda çantasını unuttu. İZBAN, bulduğu çantayı binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan sahibine teslim etti

Unutulan çanta 8 bin 500 km sonra sahibine ulaştı
Güney Koreli Kim Soo-hvan, şubat ayında geldiği İzmir'den ülkesine dönerken İZBAN'ın Menemen İstasyonu'nda çantasını unutarak trene bindi. Adnan Menderes Havalimanı'ndan Güney Kore'ye uçan 31 yaşındaki Soohvan'ın çantası İZBAN görevlileri tarafından bulundu. Çantadan çıkanlar kayıt altına alınıp cüzdandaki kimlikten kişinin tespiti yapıldı. Kore Konsolosluğu ile görüşüldü ve 31 yaşındaki öğrencinin, ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Hemen ardından konsolosluk sayesinde irtibat numarası bulundu, görüşme sağlandı ve çantanın kendisine gönderileceği bilgisi verildi. Çanta, İzmir'e 8 bin 500 kilometre uzaklıkta yaşayan Güney Koreli sahibine ulaştırıldı.



VİDEO MESAJI İLE TEŞEKKÜR
Çantayı teslim aldığında çok mutlu olan Kim Soo-hvan, özenle paketlenen tüm eşyalarına kavuşmanın sevincini yaşayıp bir video masajı ile İZBAN yetkililerine teşekkür etti. Soo-hvan mesajında şöyle konuştu: "Güney Kore Ankara Büyükelçiliği'nden arandım. İlk başta açmadım. Fakat Türkiye'den arandığım için açtım. Yetkililer çantam hakkında bilgi verdi. Çantama kavuştuğum için çok mutluyum. 10 seneyi aşan anılarımı bana ulaştırdıkları için İZBAN'a çok teşekkür ederim" dedi. SABAH

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Unutulan çanta 8 bin 500 km sonra sahibine ulaştı
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