Unutulan milyonluk cüzdanı sahibine teslim etti

İstanbul'un Sefaköy ilçesinde taksicilik yapan Hasan Belger, Mahmutbey'den binen müşterisinin araçta düşürdüğü cüzdanını uzun süren çabalırının ardından sahibine ulaştırdı. Cüzdanı araç icinde farkettikten sonra müşterisini aldığı Mahmutbey'e geri dönen Belger, müşteriye ulaşamayınca, içinde 50 bin lira değerinde döviz, yine 1.5 milyon lira tutarında 2 ayrı çek ve kredi kartları olan cüzdanın sahibini bulmak için ilginç bir yöntem denedi. Cüzdan içinde bulduğu kredi kartı bilgileri üzerinden ilgili bankayı arayan Belger, durumu anlatıp, kendi cep telefonu numarasını banka çalışanlarına bildirdi. Bankanın ulaştığı müşterisi ise taksi şoförüyle irtibat kurup cüzdanını Belger'den teslim aldı.