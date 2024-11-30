Uraloğlu: Trabzon raylı sistem projesinde yer teslim aşamasındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği Trabzon'da havalimanın tadilat işlemi süren dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu. İncemeler sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Havalimanı tadilat sürecindeki çalışmaları inceledik. Burası dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

RAYLI SİSTEM PROJESİNE İHALE AŞAMASINDA

Trabzon'da hayata geçirilecek raylı sistem projesine ilişkin de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek Büyükşehir belediyesi gerek Bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Yani bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok. Proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir. Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir.

Yani tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman biz Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu'yu da ,Giresun'u da ,Rize'yi de, Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor. Ama diğer taraftan Kuzey Güney aksında olan elbette projelerimiz de var ama dediğim gibi bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Biz bu sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başladık" dedi.