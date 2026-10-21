"Üreme hücresi" ticareti soruşturmasında gözaltı sayısı 44'e yükseldi!

KATALOGDAN BAKIP GEN SİPARİŞİ VERMİŞLERDİ!

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini saptayan ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirlemişti. Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör