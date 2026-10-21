Haberler Yaşam Haberleri 'Üreme hücresi' ticareti soruşturmasında gözaltı sayısı 44'e yükseldi!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:44 Son Güncelleme: 21.10.2026 11:53

"Üreme hücresi" ticareti soruşturmasında gözaltı sayısı 44'e yükseldi!

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen firari konumda bulunan ve Mete kontrolünde KKTC’deki kliniğe yumurta vermeye gidip gelen donör kadınlardan 2 şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44’e yükseldi.

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Üreme hücresi ticareti soruşturmasında gözaltı sayısı 44’e yükseldi!
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, devam eden çalışmalarda 5 zanlı daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 44 oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

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2 MİLYON AVROLUK PARA TRAFİĞİ

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

KATALOGDAN BAKIP GEN SİPARİŞİ VERMİŞLERDİ!

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini saptayan ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirlemişti. Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KKTC #İSTANBUL

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