Urfa’da deprem konutları hız kesmiyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 575 deprem konutunun inşaatı hızla devam ediyor. Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve İlçe Jandarma Komutanı Kenan Çetin, yapımı süren inşaat alanında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında toplamda 575 konut, 8 dükkân ve 1 cami inşa edilecek. İnşaat çalışmalarında 300 personel ve 50 iş makinesi yer alıyor. Çalışmaların belirlenen takvime uygun şekilde devam ettiği ve konutların kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi. Kaymakam Yeşilyurt, inşaat çalışmalarının hızlı ilerlemesinden memnun olduklarını dile getirdi.