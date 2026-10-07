Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta feci kaza! Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:49

Uşak’ta feci kaza! Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Uşak’ta öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Uşak’ta feci kaza! Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
  • ABONE OL

Uşak merkeze bağlı Paşacıoğlu köyü yakınlarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (61) idaresindeki 64 AFV 393 plakalı öğrenci servisi ile O.G. (30) yönetimindeki 64 ABD 099 plakalı kamyon çarpıştı.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince öğrenci servisinde yolcu olarak bulunan S.K. (13), M.T. (9), A.Ö. (17), C.Ö. (13) ve E.N.Ö. (10) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#UŞAK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta feci kaza! Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA