Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta “Maymun çiçeği virüsü görüldü” iddalarına yanıt
Giriş Tarihi: 26.5.2022 10:31 Son Güncelleme: 26.5.2022 10:38

Uşak’ta “Maymun çiçeği virüsü görüldü” iddalarına yanıt

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uşak’ta “Maymun çiçeği virüsü görüldü” iddalarına yanıt

Uşak’ta “maymun çiçeği virüsü görüldü” haberleri yapılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Uşak'ta yayılan "maymun çiçeği" virüsü haberleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin yanlış olduğunu açıkladı.

İl Müdürlüğü, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Dün bazı basın yayın organlarında, 'Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği' şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır."

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Uşak’ta “Maymun çiçeği virüsü görüldü” iddalarına yanıt
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