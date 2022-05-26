Uşak’ta “Maymun çiçeği virüsü görüldü” iddalarına yanıt

Uşak'ta yayılan "maymun çiçeği" virüsü haberleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin yanlış olduğunu açıkladı.

İl Müdürlüğü, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Dün bazı basın yayın organlarında, 'Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği' şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır."