Uşak’ta maymun çiçeği yok

Uşak'ta yayılan "Maymun çiçeği virüsü görüldü" haberleri üzerine panik yaşandı. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada il genelinde "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin yanlış olduğunu belirtti. Tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında, 'Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır."