Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Bulanmaz çiftinin 26 Ağustos'ta Erzurum'da yapılan düğünle evlendikleri öğrenildi.

Jandarma astsubay Bulanmaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yaptığı, daha önce Manisa'da görev yapan eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın ise kısa süre önce eş durumu nedeniyle Hatay'a tayin olduğu belirtildi.