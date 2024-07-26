Üşenmeyin kılavuzu okuyun

2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (YKS Kılavuzu) önceki gün ÖSYM tarafından yayımlandı. 650 sayfalık bu kılavuz üniversite tercihlerinin ilk başvuru kaynağı. Kılavuz ile adaylar hem o yıl merkezi sınavla hem de özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak programlarla tanışırlar. Öte yandan tercih yaparken dikkat edecekleri teknik bazı bilgileri de yine bu kılavuzdan öğrenirler. YKS kılavuzu üniversitelerin ve tüm programların bir mönüsüdür. Tercih yapacak tüm adayların bu kılavuzu çok dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki kılavuzu incelerken nelere dikkat edilmeli? Hangi tablo ne anlama geliyor? İşte YKS Kılavuzu'nu okurken dikkat etmeniz gerekenler:Yerleştirme sistemi ile ilgili genel bilgiler, tercih işlemlerinin kuralları, üniversite kaydının nasıl yapılacağı gibi genel bilgiler yer alır.Adaylar kılavuzda ilk Tablo-3 ile karşılaşırlar. Bu tablo o yıl sınavla öğrenci alacak 2 yıllık programların (önlisansların) olduğu tablodur. Tablo-3'ün hemen bitiminde ise Tablo-4 yer alır. Tablo-4 ise o yıl sınavla öğrenci alacak 4, 5 ve 6 yıllık programların (lisansların) olduğu tablodur.Hem lisans hem de önlisans tabloları bir program kodu ile başlar. Aday, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne tercih bildiriminde bulunurken bu kodları girer. Girilen bu koda göre sistem adayın hangi programları tercih ettiğini bilir ve onu burada kodlananın dışında bir programa yerleştirmez. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gerekir. Tek bir rakam hatası bile sizi açıkta bırakabilir.Tablolarda seçeceğiniz programların bazılarının önünde parantez içinde çeşitli bilgiler yazılıdır. Bu bilgiler o programın öğrenim şeklini, varsa yabancı dille eğitimini, burs olanaklarını, tercihte cinsiyet ve uyruk zorunluluğu olup olmadığını, ana yerleşke dışında başka bir lokasyonda bulunuyorsa bulunduğu konumu açıklamak için yazılır. Tablonun bu sütununa da azami dikkat kesilmeniz gerekir.Bu tabloların ve tablolardaki özel koşul açıklamalarının hemen arkasından Tablo-5 adıyla o yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programların listesi ve kontenjanları yer alır. Tablo-5'teki veriler tercih bildiriminde kullanılmaz. Adaylar özel yetenekle öğrenci alacak programlara yerleşmek için bu programların bağlı bulunduğu kurumlara doğrudan başvuruda bulunup yine bu okulların bünyesinde yapacakları yetenek sınavlarına katılırlar. Tablo-5 merkezi yerleştirme tablosu değildir. Özel Yetenek başvurusu yapacak adaylara bilgi amacıyla yayımlanır.