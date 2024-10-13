Ushakov, Başkan Erdoğan’ın Putin’e doğum gününde ne hediye ettiğini açıkladı

Yuri Ushakov, sosyal medya hesabında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğum günü nedeniyle verdiği hediyenin Başkan Putin için çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bunun çok güzel bir vazo olduğunu söyleyebilirim. Nedeni ise bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesinden önce bu hediyeyi bizzat kendisi iletmeyi istedi. Bu nedenle özel bir değeri var."

7 Ekim'de Vladimir Putin 72 yaşına girdi. Çin, Belarus, Ermenistan, Türkmenistan ve Nikaragua liderleri de Putin'e tebriklerini iletti. Aynı gün Rus Lider Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Yuri Ushakov, Başkan Erdoğan, 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde Putin ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.