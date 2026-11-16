Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: 10 bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi

Konuşmasının devamında Sarıoğlu, "Resim derslerinde çizdikleri hayallerini süsleyen o köyün burada canlı olarak görmeleri, bizi oldukça mutlu ediyor. Üsküdar Çocuk Köyümüz, artık eski ruhuna kavuştu. Atlarımız, ineklerimiz, kuzularımız, koyunlarımız, keçilerimiz köyümüze geri geldi. Çocuk Köyümüz yeniden çocuklarımızla birlikte canlanacak, burada şenliklerimiz aralıksız devam edecek. İnşallah çocuklarımız burada güvenle zaman geçirecek, eğitilecek ve çok faydalı şeyler öğrenecek. Atölyelerimizde, oyun alanlarımızda ve hocalarımızla birlikte çok güzel beceriler kazanacaklar. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ve bizlerle birlikte olan ailelerine çok teşekkür ederim." dedi.

Üsküdar Çocuk Köyü, önümüzdeki dönemde de düzenlenecek atölyeler, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle çocukları ve ailelerini ağırlamaya devam edecek. Geleneksel köy yaşamını yakından tanıma fırsatı sunan Üsküdar Çocuk Köyü, farklı yaş gruplarına yönelik aktivitelerle yıl boyunca aktif olarak hizmet verecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör