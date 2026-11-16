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Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:08

Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: 10 bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi

Üsküdar Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında Üsküdar Çocuk Köyü’nde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Uzun bir aranın ardından yeniden çocuklarla buluşan Çocuk Köyü’ne çocuklar ve aileleri akın etti. Gün boyunca 10 bini aşkın ziyaretçi, Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek birbirinden renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Yeniden çocuk sesleriyle şenlenen etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklara ikramlarda bulunarak at binme etkinliğinde miniklere eşlik etti.

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Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: 10 bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi
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Üsküdar Belediyesi, ara tatilde çocukları Üsküdar Çocuk Köyü'nde birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu. Gün boyunca çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yedi farklı atölye istasyonu kuruldu. Çocuklar, at binme deneyimi yaşarken oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Çiftlik hayvanlarıyla yakından tanışma fırsatı bulan minikler, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak yeni deneyimler kazandı.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Miniklere ikramlarda bulunan Sarıoğlu, at binme etkinliğinde de çocuklara eşlik etti. Program boyunca katılımcılara kestane, limonata, süt mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

ÇOCUK KÖYÜ YENİDEN HAYAT BULDU

Mart 2024'te 85 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Üsküdar Çocuk Köyü, geleneksel köy yaşamını çocuklarla buluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Açılışının ardından bir süre aktif olarak kullanılmayan tesis, gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası hâline getirildi.

"ÜSKÜDAR ÇOCUK KÖYÜMÜZ ARTIK ESKİ RUHUNA KAVUŞTU"

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Çocuk Köyü'nün tekrar çocuklarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bugün itibarıyla diyebiliriz ki Üsküdar Çocuk Köyü artık yeniden çocukların. Burası Üsküdar'ın çocuklarına köy hayatını hissettirebilmek amacıyla yapılmış özel bir alan. Hedefimiz, çocukların hem eğlenmesi hem de bir şeyler öğrenmesi, aynı zamanda şehir hayatının dışında özlediğimiz güzel köy hayatını burada hissetmesi ve yaşaması." İfadelerini kullandı.

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Konuşmasının devamında Sarıoğlu, "Resim derslerinde çizdikleri hayallerini süsleyen o köyün burada canlı olarak görmeleri, bizi oldukça mutlu ediyor. Üsküdar Çocuk Köyümüz, artık eski ruhuna kavuştu. Atlarımız, ineklerimiz, kuzularımız, koyunlarımız, keçilerimiz köyümüze geri geldi. Çocuk Köyümüz yeniden çocuklarımızla birlikte canlanacak, burada şenliklerimiz aralıksız devam edecek. İnşallah çocuklarımız burada güvenle zaman geçirecek, eğitilecek ve çok faydalı şeyler öğrenecek. Atölyelerimizde, oyun alanlarımızda ve hocalarımızla birlikte çok güzel beceriler kazanacaklar. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ve bizlerle birlikte olan ailelerine çok teşekkür ederim." dedi.

Üsküdar Çocuk Köyü, önümüzdeki dönemde de düzenlenecek atölyeler, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle çocukları ve ailelerini ağırlamaya devam edecek. Geleneksel köy yaşamını yakından tanıma fırsatı sunan Üsküdar Çocuk Köyü, farklı yaş gruplarına yönelik aktivitelerle yıl boyunca aktif olarak hizmet verecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

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Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: 10 bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi
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