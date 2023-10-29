Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar sahilde 10 binler donanmayı selamladı! Düşmana korku vatandaşa güven verdi
Giriş Tarihi: 29.10.2023 17:07 Son Güncelleme: 29.10.2023 17:12

Üsküdar sahilde 10 binler donanmayı selamladı! Düşmana korku vatandaşa güven verdi

Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Türk donanmasının yapacağı boğaz geçişi öncesi on binlerce vatandaş Üsküdar sahiline akın etti. Vatandaşlar donanma ve Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının yaptığı gösteriyi dikkatle izledim. Ellerinde bayraklarla sahile akın eden onbinlerce vatandaş sahile kurulan yüzüncü Yıl Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi çadırını da ilgiyle gezdi. Donanmamızın gözbebeği TCG Anadolu geçerken heyecan doruğa çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Üsküdar sahilde 10 binler donanmayı selamladı! Düşmana korku vatandaşa güven verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı kutlamaları İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında Üsküdar Sahili'nde polis ve jandarma ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan polis ve jandarma araçları korna ve siren çalarak halkı selamladı. Çevredeki vatandaşlar da polis ve jandarma ekiplerini selamlayarak kutlamalara katıldı. Üsküdar sahilyolu boyunca birçok vatandaş da, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

On binlerce vatandaş Türk Donamasının yapacağı boğaz geçişi gösterisi ve solotürk gösterisi için ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar sahiline akın etti. Sahilde adım atacak yer kalmazken binlerce vatandaş TCG Anadolu eşliğinde geçen donanmayı selamladı. Düşmana korku, millete güven veren donanmanın geçişi izleyenleri gururlandırdı.

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Üsküdar sahilde 10 binler donanmayı selamladı! Düşmana korku vatandaşa güven verdi
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