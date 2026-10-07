Üsküdar sahilinde yürekleri ağza getiren kaza: Yolcu vapuru yalıya çarptı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri'ni ve İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren vapur kazası saat 22.20 sıralarında yaşandı. İçerisinde yolcuların bulunduğu Turyol isimli yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne bağlı Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi adresindeki bir yalıya çarptı.

Yolcu vapuru yalıya böyle çarptı