Üsküdar sahilinde yürekleri ağza getiren kaza: Yolcu vapuru yalıya çarptı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri'ni ve İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren vapur kazası saat 22.20 sıralarında yaşandı. İçerisinde yolcuların bulunduğu Turyol isimli yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne bağlı Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi adresindeki bir yalıya çarptı.
Yolcu vapuru yalıya böyle çarptı
İş insanı olan Ender Mermerci'ye ait yalıya ve yalının önünde bulunan yalıya ait özel tekneye çarpan vapurda ve kazada yaralanan kimse olmadı.
Çarpma neticesinde yalıda ve özel teknede maddi hasarlar oluştu. Vapur kazasının olduğu noktaya hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Ekipleri ulaştı. Vapur kazasının görüntüsüne SABAH ulaştı.