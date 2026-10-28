4 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kazaya karışan otobüslerde hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video

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