Üsküdar’da 25 bin kişilik Cumhuriyet kutlaması

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyetin 98'inci yılına özel, Harem Meydanında konser etkinliği düzenledi. Konserde ünlü sanatçılar İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne alarak şarkılarını Üsküdarlı vatandaşlar için seslendirdi. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.



Vatandaşlar havanın soğukluğuna aldırış etmeden konsere yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahneye çıkarak sanatçıları tebrik edip hediyelerini takdim etti. Mikrofonu eline alan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Konsere katılan ve eğlendiğini belirten Üsküdarlılar düşüncelerini, "Gerçekten çok güzeldi. Pandemiden sonra arkadaşlarımızla birlikte çok iyi geldi, eğlendik. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Ortam çok güzeldi, sıcaktı" sözleriyle dile getirdi.