Sahte altın yalanıyla milyonluk vurgun! Tüm birikimini kendi elleriyle teslim etti: Dolandırıcılar yaşlı adamı böyle tuzağa çekmiş…

15 MİLYON 500 BİN LİRAYI ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Bir süre sonra eve kendisini polis olarak tanıtan bir adam geldi. İçeri giren şüpheli evdeki altınlar ile kendilerinin yaptığı operasyonda ele geçen altınlar aynı mı kontrol etmemiz lazım dedi. O gün için oruç tuttuğunu belirten yaşlı adam orucumu açtıktan sonra gelin dese de 'biz o zamana kadar işimizi bitirip sana paranı teslim ederiz' dedi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki dövizi nakit para ve altını elleriyle teslim etti. Şüpheli poşetle paraları alıp kaçtı.