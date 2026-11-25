İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Üsküdar'da freni boşalan tır gecekondunun bahçesine girdi | Video

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başalattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör