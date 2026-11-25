Kaza, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen TIR, evin bahçesine girdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
Üsküdar'da freni boşalan tır gecekondunun bahçesine girdi | Video
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başalattı.