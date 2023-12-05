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Giriş Tarihi: 5.12.2023 01:36 Son Güncelleme: 5.12.2023 01:37

Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular panikle otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA
Üsküdar’da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, 129T Bostancı-Taksim hattında çalışan, Fahri Özan idaresindeki 34 GA 3896 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı, Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı.

Dumanı gören sürücü Özan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
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