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Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:13

Üsküdar’da tarihi köşkte yangın

Üsküdar Acıbadem’de bulunan Çamlıca Kız Lisesi’nin içindeki Ahmet Ratıp Paşa Köşkü’nün tadilatı için kurulan marangozhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da tarihi köşkte yangın

Üsküdar Acıbadem'de bulunan Çamlıca Kız Lisesi'nin içinde bulunan Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nün tadilatı için kurulan marangozhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, 11.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Kız Lisesi içindeki Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde çıktı.

Köşkün tadilatı için kurulan marangozhanenin yandığını gören görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MARANGOZHANEDE HASAR OLUŞTU

Üsküdar ve Kadıköy'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında marangozhanede hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangın, vatandaşlar tarafından saniye görüntülendi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde marangozhanenin çatısının yandığı görülüyor.

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Üsküdar’da tarihi köşkte yangın
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